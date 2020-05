ArcelorMittal will sich Milliarden am Kapitalmarkt beschaffen - Aktie sackt ab

Der hoch verschuldete belgisch-indische Stahlkonzern ArcelorMittal will sich in der Corona-Krise über die Ausgabe neuer Aktien und Pflichtwandelanleihen insgesamt rund zwei Milliarden US-Dollar (1,8 Mrd Euro) in die Kasse holen. Wie das Verhältnis zwischen neuen Aktien und Wandelanleihen genau sein wird, will sich das Unternehmen mit Sitz in Luxemburg noch offenhalten.