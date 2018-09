Der argentinische Notenbankchef Luis Caputo ist nach nur drei Monaten im Amt zurückgetreten. Dieser erfolge aus persönlichen Gründen, hiess es in einer am Dienstag verbreiteten Erklärung. Er hoffe, dass die neue Vereinbarung mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) Vertrauen in das Land wieder herstelle.