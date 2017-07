Arundel bleibt in roten Zahlen - Dividende stabil

Die an der SIX kotierte Investmentgesellschaft Arundel schreibt weiterhin Verlust. Für das per Ende März abgeschlossene Geschäftsjahr 2016/17 resultiert unter dem Strich ein Fehlbetrag von 6,94 Mio USD. Im Jahr zuvor kam dieser allerdings noch bei 10,5 Mio USD zu liegen. Bereits im ersten Halbjahr wurde der Verlust eingedämmt.