Arundel schreibt im Halbjahr Verlust von 2,4 Mio USD

Zürich (awp) - Die an der SIX kotierte und unter anderem in Immobilien investierte Kapitalgesellschaft Arundel hat im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2016/17 (per Ende September) erneut rote Zahlen geschrieben. Der Reinverlust belief sich auf 2,4 Mio USD nach einem Minus von 3,8 Mio in der Vorjahresperiode, wie die Gesellschaft am Donnerstag schreibt.