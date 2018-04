Arundel will Leipzig-Immobilien verkaufen

Die an der SIX kotierte Investmentgesellschaft Arundel plant den Verkauf von Liegenschaften in Leipzig. Man suche für die Immobilien nun einen Käufer, teilte Arundel am Donnerstagabend mit. Der Erlös soll unter anderem für die Tilgung von Darlehen eingesetzt werden. Gleichzeitig will man sich am deutschen Markt neu positionieren.