Arundel will zwei Unternehmen in Deutschland übernehmen

Die an der SIX kotierte Investmentgesellschaft Arundel will zwei Gesellschaften in Deutschland übernehmen. Die IMMAC Holding und die HKA Hanseatische Kapitalverwaltung AG sind beides Investmentgesellschaften im Immobilienbereich und haben den Sitz in Hamburg, wie Arundel am Donnerstag mitteilt. Die Hauptinvestments beider Firmen sind Gebäude aus dem Gesundheitsbereich wie Spitäler oder Altersheime oder auch Hotels und Infrastrukturanlagen für die Energiegewinnung.