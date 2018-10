Aryzta-Grossaktionär: Kapitalerhöhung im geplanten Umfang nicht nötig

Die geplante Kapitalerhöhung des Backwarenherstellers Aryzta im Volumen von 800 Millionen Euro stösst auf Widerstand. Der am Morgen veröffentlichte Abschluss zeige, dass die Firma eine so stark verwässernde Kapitalerhöhung nicht brauche, erklärte Cobas Asset Management am Montag in einem Statement an AWP.