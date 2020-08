Aryzta meldet verlangsamten Umsatzschwund im Juli - Aktie springt an

(Meldung mit Analystenkommentaren und Aktienkurs ergänzt) - Beim stark angeschlagenen Backwarenkonzern Aryzta hat sich der Umsatzeinbruch im Juli etwas verlangsamt. In dem Monat ging es noch um 18 Prozent bergab, nach 23 Prozent im Juni, 36 Prozent im Mai und 49 Prozent im April. An der Börse kommt dieses Update gut an. Das Unternehmen erwartet nun eine holprige Erholung über die kommenden Monate.