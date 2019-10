Aryzta stellt in Nordamerika zwei neue Manager ein

Prociv wurde als Vice President of Marketing & Innovation engagiert und soll die Marke La Brea Bakery und die gesamte Innovation von Aryzta North America leiten, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. Sie hat gemäss den Angaben über 20 Jahre Erfahrung aus leitenden Positionen bei Kraft Foods und ConAgra. In den letzten acht Jahren war sie Präsidentin einer von ihr mitbegründeten Beratungsfirma.

Nguyen kehrte derweil als Vice President Procurement (Beschaffung) zu Aryzta North America zurück, nachdem er die gleiche Position bereits von 2016 bis 2018 inne hatte. Er war davor auch für Procter & Gamble, Booz & Company und Coca Cola tätig.

Aryzta steckt seit längerem in der Krise, wobei der Konzern vor allem in Nordamerika grosse Probleme hat. Der Konzern mit schweizerisch-irischen Wurzeln hat erst diese Woche sein Jahresresultat 2018/19 publiziert. Dabei wurde bekannt, dass Aryzta in Nordamerika organisch um 3,8 Prozent bzw. im vierten Quartal (Mai bis Juli) gar um 8,0 Prozent geschrumpft ist.

