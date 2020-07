Aryzta-Titel legen zu - Aktionärsgruppe erhöht den Druck

Bis 10.15 Uhr klettern Aryzta um 3,7 Prozent auf 0,448 Franken in die Höhe, während der Gesamtmarkt (SPI) 0,4 Prozent dazugewinnt. Somit können Aryzta weiter verlorenen Boden gut machen. Im Juni rutschten die Titel von 56 auf unter 40 Rappen ab. Anfang Jahr hatte die Aktie gar mehr als einen Franken Wert.

Die aktivistischen Aktionäre um Veraison und Cobas werden am (heutigen) Donnerstag an einer Medienkonferenz detailliert über ihre Pläne mit Aryzta informieren. Die Gruppe will den Verwaltungsrat mit ehemaligen Hiestand-Managern besetzen, wobei der frühere Hiestand-Chef Urs Jordi das Präsidium übernehmen soll. Zudem will man über Verkäufe im Wert von mindestens 600 Millionen Euro Schulden abbauen.

Laut Patrik Schwendimann von der ZKB stehen die Chancen gut, dass die Veränderung im Verwaltungsrat gelingen wird. Mit den neuen Köpfen könnte die Gruppe Anlegervertrauen zurückgewinnen und man gewänne auch Branchen-Know-how. Schliesslich bringe Urs Linsi einen hervorragenden Leistungsausweis bei der früher sehr erfolgreichen Hiestand mit.

Schwendimann sieht den fairen Wert der Aryzta-Aktie bei einem Franken, doch kurzfristig sei ein Kursniveau von 0,60 bis 0,70 Franken wohl realistischer. Die Risiken seien nach wie vor gross und von der weitere Entwicklung der Corona-Pandemie abhängig, so der ZKB-Analyst.

Die Aryzta-Titel seien höchstens ein Investment für langfristig orientierte Anleger, schreibt Andreas von Arx von BaaderHelvea. Denn die Visibilität für die künftige Geschäftsentwicklung sei schwach und noch sei nicht klar, wie die mittelfristige Planung des Unternehmens aussehe und wie der Verwaltungsrat besetzt werde. Immerhin zeichne sich eine Besserung bei Aryzta ab. Sowohl das Management als auch die Aktionäre dürften Pläne vorlegen, welche einen Beitrag zur Erhöhung des Aktionärswerts leisten.

