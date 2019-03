Ascom-Aktien legen nach Jahreszahlen zu

Die Aktien von Ascom gehören am Donnerstagmorgen zu den Gewinnern an der Schweizer Börse. Das Technologieunternehmen veröffentlichte vorbörslich Resultate zum Geschäftsjahr 2018, die in den Eckwerten bekannt waren, und daher nach der Gewinnwarnung im Januar keine Überraschungen boten. Als positiv werten Analysten indes den Ausblick auf das laufende Jahr.