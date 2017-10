Ascom hat in Norwegen einen Auftrag für Schwesternruflösungen über 790'000 CHF gewonnen. Der Technologie-Konzern sichert sich damit einen langfristigen Auftrag der norwegischen Gemeinde Drammen zur Modernisierung und Aufbesserung der Kommunikationsinfrastruktur in Altenpflegeeinrichtungen, wie das Unternehmen am Montag mitteilt.