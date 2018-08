Ascom hat in den Niederlanden einen Grossauftrag an Land gezogen. Ein Krankenhaus des Landes habe das Unternehmen mit Wartungs- und Serviceleistungen sowie mit der Auslieferung der Ascom Healthcare Plattform betraut. Der Auftrag des nicht genannten Kunden habe ein Volumen von 2,4 Millionen Franken, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch.