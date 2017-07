Ascom liefert Alarmmanagement-Lösungen an CSL Behring

Der Technologie-Konzern Ascom hat einen Auftrag vom Biotechnologie-Unternehmen CSL Behring erhalten. Demnach liefert Ascom Alarmmanagement-Lösungen für deren neue Produktionsstätte in Lengnau (BE), wie es in einer Medienmitteilung vom Dienstag heisst. Der Wert der Order wird auf einen hohen sechsstelligen Betrag in Schweizer Franken beziffert.