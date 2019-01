Ascom: SBB-Managerin Jeannine Pilloud soll neue VR-Präsidentin werden

Damit solle die Kontinuität gewahrt werden. Umbach sowie die fünf bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrates werden nun an der GV vom 10. April zur Wiederwahl für eine einjährige Amtszeit vorgeschlagen. Umbach hatte im September angekündigt, an der GV 2019 nicht mehr zur Wiederwahl anzutreten, weil er an die Verwaltungsratsspitze des Börsenneulings SIG Combibloc wechselt.

Pilloud ist SBB-Delegierte für die ÖV-Branchenentwicklung. Zuvor leitete sie sieben Jahre die grösste SBB-Division Personenverkehr. Weiter ist sie Verwaltungsrätin beim Telekomunternehmen Salt und bei Innovation Process Technology.

Sie sei eine erfahrene Führungskraft mit einem überzeugenden Leistungsausweis in der Umsetzung von Transformationsstrategien und Digitalisierungsprojekten, schrieb Ascom. Sie verfüge zudem über einen starken internationalen Hintergrund.

