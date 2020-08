Das Technologieunternehmen Ascom hat sich einen Auftrag in Grossbritannien gesichert. Ein privater Betreiber von Psychiatriekliniken werde die Kommunikationslösungen von Ascom in mehreren Krankenhäusern installieren lassen, um die Sicherheitskommunikation seiner Mitarbeiter zu verbessern. Der Auftrag habe ein Volumen von 1,2 Millionen Franken, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch.