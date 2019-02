Das neue Ascom-Myco-3-Smartphone basiere auf Android und biete diverse Aufgaben- und Alarmmanagementsysteme und sei vor allem für den Einsatz in der mobilen Gesundheitsversorgung, aber auch in anderen Bereichen wie der Industrie oder Gastronomie gedacht, teilte Ascom am Mittwoch mit.

Nach der Vorstellung auf der HiMSS19 soll das Smartphone im ersten Halbjahr 2019 bei einer Reihe von weiteren Veranstaltungen präsentiert werden.

sta/rw

(AWP)