Asien-Geschäft treibt Lebensversicherer Prudential weiter an

Gute Geschäfte in Asien haben den britischen Lebensversicherer Prudential auch im abgelaufenen Jahr kräftig angetrieben. Unter dem Strich verdiente der Konzern 3,0 Milliarden britische Pfund und damit über ein Viertel mehr als ein Jahr zuvor, wie er am Mittwoch in London mitteilte. Dabei übertraf der operative Gewinn die Erwartungen von Analysten. Das Unternehmen, das sein Europa-Geschäft ausgliedert, um es als eigene Gesellschaft an die Börse zu bringen, sieht sich mit seiner Konzentration auf Asien, die USA und Afrika auf dem richtigen Kurs.