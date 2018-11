Asmallworld-Aktionäre segnen an GV Kapitalerhöhung ab

Bekanntlich plant die Gesellschaft, nach der kürzlich erfolgten Übernahme der First Class & More einen Teil des zusätzlichen genehmigten Kapitals für eine Kapitalerhöhung zur Stärkung der Bilanz zu verwenden. Der Verwaltungsrat werde in den kommenden Wochen, abhängig von den Marktbedingungen, über diese potenzielle Kapitalerhöhung beschliessen, hiess es weiter.

Die Generalversammlung wählte ausserdem Alexander Koenig in den Verwaltungsrat. Der Grossaktionär von Asmallworld wurde kürzlich zum Geschäftsführer von First Class & More bestimmt und soll nun die internationale Expansion des Unternehmens vorantreiben.

rw/jb

(AWP)