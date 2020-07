Asmallworld erwartet im Halbjahr Umsatzanstieg und positiven Betriebsgewinn

Basierend auf vorläufigen Zahlen erwarte Asmallworld ein Umsatzwachstum, wie das Netzwerk am Dienstagabend mitteilte. Im ersten Halbjahr 2019 hatte Asmallworld einen Umsatz von rund 5,7 Millionen Franken ausgewiesen. Der Betriebsgewinn auf Stufe EBITDA soll im ersten Semester 2020 erneut positiv ausfallen, nachdem im Vorjahreszeitraum ein EBITDA von 0,5 Millionen Franken erwirtschaftet wurde.

Die Anzahl der Mitglieder ist laut den Angaben im ersten Halbjahr auf 60'821 angestiegen, was einem Anstieg von 11 Prozent gegenüber dem Juni 2019 entspreche. Per Ende 2019 hatte Asmallworld die Zahl der Mitglieder mit 57'000 beziffert.

Da die Aktivität für das Veranstaltungsgeschäft wegen der Beschränkungen im Zusammenhang mit Covid-19 stark eingeschränkt war, habe Asmallworld sein Event-Geschäft mit neuen Online-Veranstaltungsformaten ausgebaut. Diese hätten sich hoher Beliebtheit erwiesen und würden nun in das reguläre Serviceangebot des Unternehmens übergehen, heisst es.

Zudem habe die "Asmallworld Prestige-Mitgliedschaft", welche in Partnerschaft mit der "Loyalty"-Gesellschaft Miles & More des Lufthansa-Konzerns angeboten wird, im zweiten Quartal ein starkes Umsatzwachstum verzeichnet. Auch "First Class & More", das "Smart Luxury Travel-Angebot" des Unternehmens, habe ein Wachstum erzielt.

Die firmeneigene Online-Hotelbuchungsplattform "Asmallworld Collection" soll nun im Juli auf den Markt kommen. Dabei sollen Mitglieder wie auch Nichtmitglieder die "weltweit besten Hotels" über die Asmallworld-Website und die App buchen können. Bei der Lancierung wird das Angebot aus rund 600 Hotels bestehen, in naher Zukunft solle die Zahl der Hotels auf über 1'000 erhöht werden.

tp/ys

(AWP)