Asmallworld erwartet nur geringe Auswirkungen aufs Geschäft durch Ukraine-Krieg

So komme weniger als 1 Prozent des Subscriptions-Segments aus Russland und der Ukraine, heisst es in der Mitteilung des sozialen Netzwerks für Wohlhabende. Im Service-Segment sei der Anteil der beiden Länder sogar noch kleiner. Das Unternehmen gehe davon aus, dass es seinen starken Wachstumskurs trotz der aktuellen Ereignisse fortsetzen werde.

Asmallworld hatte im vergangenen Dezember einen Umsatz von 14 bis 14,5 Millionen Franken für 2021 in Aussicht gestellt. Der EBITDA dürfte für das vergangenen Jahr einen Wert von 2,0-2,3 Millionen erreichen nach 1,49 Millionen im Jahr davor, so das Unternehmen. Die vollständigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2021 will Asmallworld am 17. März 2022 veröffentlichen.

