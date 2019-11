Asmallworld lanciert digitales Reise- und Lifestylemagazin

"Asmallworld Explorer" werde täglich Artikel aus den Bereichen Reisen und Lifestyle publizieren, heisst es in der Mitteilung. Die Inhalte würden von einem globalen Team von erfahrenen Autoren geschrieben, die den Lesern Anstösse damit gäben, neue Destinationen zu erkunden und "mehr zu erleben".

Werbepartnerschaften

Von dem neuen Magazin erhofft sich Asmallword den "Traffic" und das "User-Engagement" zu erhöhen. Die Bereitstellung der neuen Inhalte auch für Nichtmitglieder werde einen positiven Effekt auf die Besucherzahlen der Website haben und es dem Unternehmen ermöglichen, seine Marketingaktivitäten im Bereich des Content-Marketing auszuweiten und somit die Mitgliedergewinnung und das Wachstum zu stärken, heisst es.

Asmallworld könne dank dem neuen Bereich auch Werbepartnerschaften mit Dritten eingehen, die ihre Inhalte oder Dienstleistungen der Asmallworld-Community präsentieren möchten. So eröffne sich auch die Möglichkeit, redaktionellen Inhalte mit der geplanten Hotelbuchungsplattform zu verknüpfen, indem den Lesern zu den Artikeln passende Hotels präsentiert würden.

Neues Luxus-Reisebüro

Des weiteren plant das soziale Netzwerk noch vor Jahresende mit "Asmallworld Private" ein Luxus-Reisebüro mit personalisiertem Service zu lancieren. Anfang des Jahres hatte Asmallworld die britische Online-Luxusreisen-Plattform LuxuryBared übernommen. Das neue exklusive Reisebüro am Standort London richte sich an Kunden mit "höchsten Ansprüchen an persönliche Reiseberatung". Seine Dienstleistungen würden sowohl Asmallworld-Mitgliedern als auch Nichtmitgliedern für kuratierte Reisearrangements ab 5'000 Euro zur Verfügung stehen.

Nach der im Sommer vorgestellten neuen Asmallworld-App für iOS will das soziale Netzwerk ausserdem noch vor Ende des Jahres eine neue Android-App bereitstellen. Das Kundenfeedback für die neue iOS-App sei "durchwegs positiv" gewesen, versichert das Unternehmen.

tp/

(AWP)