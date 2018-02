Asmallworld plant Börsenkotierung an der SIX Swiss Exchange

Die Asmallworld AG zieht einen Börsengang in Betracht. In den nächsten Wochen werde eine Öffnung gegenüber dem Kapitalmarkt geplant, und ein Listing an der SIX Swiss Exchange sei bei geeigneten Rahmenbedingungen beabsichtigt, teilt das Unternehmen am Dienstag mit. Mit der Kotierung soll der Handlungsspielraum und der Bekanntheitsgrad erhöht und die Umsetzung der Wachstumsstrategie gefördert werden.