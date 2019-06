Das soziale Netzwerk Asmallworld hat eine neue iOS-App für ihre Travel & Lifestyle Community bereitgestellt. Die Applikation sei in den vergangenen 12 Monaten selbst entwickelt worden und biete neue Funktionalitäten, eine einfache Benutzerführung sowie ein schlichtes und modernes Design, wie es in einem Communiqué am Dienstagabend hiess.