AstraZeneca hofft nach Studienerfolg auf Start für Lupus-Medikament

Das von der AstraZeneca-Tochter Medimmune entwickelte Medikament war 2018 in einer anderen Studie durchgefallen. "Dies sind wichtige Resultate, wir werden nun die Daten auswerten und Möglichkeiten ausloten, um das potenziell neue Medikament zu den Patienten zu bringen", sagte Forschungschef Mene Pangalos. Auch die Anleger reagierten am Donnerstag positiv auf die Meldung, an der Londoner Börse legte das Papier um 1,25 Prozent zu.

Der systemische Lupus erythematodes ist eine Autoimmunerkrankung aus dem Bereich der rheumatischen Erkrankungen. Das Immunsystem greift dabei gesundes Körpergewebe an. Mit dem Mittel zielt AstraZeneca auf einen Markt, in dem sich in den vergangenen Jahrzehnten kaum etwas getan hat. Der Kontrahent GlaxoSmithKline etwa ist erst seit wenigen Jahren mit seinem Mittel Benlysta am Markt./tav/kro/jha/

(AWP)