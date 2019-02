AstraZeneca holt dank neuer Medikamente und China-Nachfrage auf

Beim Arzneimittelhersteller AstraZeneca drückt der Konzernumbau weiter auf das Ergebnis. Im vierten Quartal konnte das Pharmaunternehmen jedoch dank neuer Medikamente und einer starken Nachfrage in China aufholen. Der um Sonderkosten bereinigte Gewinn je Aktie ging im Gesamtjahr um 19 Prozent auf 3,46 US-Dollar zurück, wie das Unternehmen am Donnerstag in Cambridge mitteilte. Der Umsatz fiel um zwei Prozent auf 22,09 Milliarden Dollar.