Astrazeneca kann auch im zweiten Quartal deutlich zulegen

Der britische Pharmakonzern Astrazeneca hat im zweiten Quartal von weiter steigenden Verkäufen von neuen Krebsmedikamenten und einem kräftig anziehenden Schwellenländergeschäft profitiert und prozentual zweistellige Zuwächse bei Umsatz und Gewinn verzeichnet. Konzernchef Pascal Soriot bekräftigte zur Zahlenvorlage am Donnerstag in Cambridge die Wachstumsziele des Konzerns. Die Aktie legte an der Londoner Börse im frühen Handel um mehr als zwei Prozent zu.