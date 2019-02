Astrazeneca verbucht Erfolg in Studie mit Hoffnungsträger Lynparza

Der britisch-schwedische Pharmakonzern Astrazeneca kann einen wichtigen Erfolg in einer zulassungsrelevanten Studie mit seinem Krebsmittel Lynparza vorweisen. Dank der Arznei kann das Fortschreiten der Krankheit bei Patienten mit einer bestimmten Form von Bauchspeicheldrüsenkrebs verlangsamt werden, wie das Unternehmen am Dienstag in London mitteilte.