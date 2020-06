Atemmasken-Hersteller 3M wirbt Finanzchef von GE Healthcare ab

Wechsel in der Chefetage beim Mischkonzern 3M : Das US-Unternehmen bestellt mit Wirkung zum 1. Juli den bisherigen General-Electric-Manager Monish Patolawala zum neuen Finanzchef, wie 3M am Mittwoch in Saint Paul im US-Bundesstaat Minnesota mitteilte. Der 51-Jährige verantwortete zuletzt die Finanzen bei GE Healthcare, einer Tochter von General Electric (GE) . Bei 3M folgt er auf Nick Gangestad, der sich nach mehr als 30 Jahren beim Unternehmen in den Ruhestand verabschiedet.