Der US-Telekomkonzern AT&T hat seine Unternehmensteile in Puerto Rico und auf den Jungferninseln im Rahmen des Schuldenabbaus verkauft. Liberty Latin America zahlt für die Festnetz- und Mobilfunkteile sowie Frequenzrechte 1,95 Milliarden US-Dollar (1,8 Mrd Euro) in bar, wie AT&T am Mittwoch in Dallas mitteilte.