Auch Branchenverband CAAM meldet sinkenden Autoabsatz in China

Der Automarkt in China ist im vergangenen Jahr das erste mal seit fast drei Jahrzehnten gefallen: Nach dem Branchenverband PCA meldet auch sein Pendant CAAM am Montag für 2018 rückläufige Absatzzahlen. Laut des Herstellerverbandes CAAM (China Association of Automobile Manufacturers) wurden 23,7 Millionen Fahrzeuge an Autohändler abgegeben, 4,1 Prozent weniger als im Vorjahr. Für 2019 erwartet der Verband ein leichtes Wachstum.