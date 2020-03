Beim Industrieunternehmen Bucher findet die Generalversammlung vom 24. April ohne Aktionäre statt. Die Ausübung der Stimmrechte könne via schriftliche oder elektronische Vollmacht an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter delegiert werden, teilte das Unternehmen am Donnerstag in einem Communiqué mit. Grund dafür sei das Versammlungsverbot des Bundesrates wegen der Coronavirus-Krise.