Auch Ceconomy erwägt Verkauf seines Metro-Anteils - Kurssprung an Börse

(Ausführliche Fassung) - Der Elektronikhändler Ceconomy bereitet den Verkauf des Grossteils seiner Beteiligung am Einzelhändler Metro vor. Dabei folgt die im MDax notierte Gesellschaft dem Beispiel ihres Grossaktionärs Haniel, der seine Metro-Anteile ebenfalls losschlagen will. Damit könnte der tschechische Milliardär Daniel Ketínský zum grössten Einzelaktionär der Metro aufsteigen. An der Börse sorgte dies am Montag für neue Phantasie und für kräftige Kursgewinne.