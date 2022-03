Auch Continental beendet vorerst Produktion und Handel in Russland

Nach anderen Unternehmen aus der Auto- und Maschinenbaubranche hat sich auch Continental zu einem vorläufigen Stopp seiner Produktion und Geschäfte in Russland entschlossen. Dabei geht es vor allem um das Werk Kaluga, in dem Reifen sowie Teile für die Industriesparte Contitech entstehen. "Wir haben entschieden, vor dem Hintergrund des Krieges gegen die Ukraine und der damit verbundenen aktuellen Verwerfungen die Produktion vorerst auszusetzen", hiess es am Dienstag auf Anfrage aus der Konzernzentrale in Hannover. Das gelte ab sofort. Ausserdem sei das komplette Im- und Exportgeschäft mit der Russischen Föderation zunächst beendet.