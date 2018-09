Auch Flugbegleiter wollen Ryanair am Mittwoch bestreiken

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat die Flugbegleiter des irischen Billigfliegers Ryanair ebenfalls für diesen Mittwoch (12. September) zum Streik aufgerufen. Nachdem auch die zweite Verhandlungsrunde am 5. September ohne Ergebnis verlaufen sei, "ruft Verdi die Beschäftigten zum Arbeitskampf auf, um Druck auf die Arbeitgeber zu machen", teilte die Gewerkschaft am Montagabend in Berlin mit. Bei den Verhandlungen geht es nach Verdi-Angaben um rund 1000 Flugbegleiter bei Ryanair in Deutschland.