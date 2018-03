Auch GlaxoSmithKline will Pfizers rezeptfreie Arzneien nicht mehr

Konzernchefin Emma Walmsley hatte bereits offiziell Interesse bekundet, kurz nachdem Pfizer seine Sparte im Herbst ins Schaufenster gestellt hatte. Doch womöglich erschien den Briten das Pfizer-Geschäft nicht lukrativ genug. "Wir suchen weiterhin nach Möglichkeiten, unsere Strategie zu beschleunigen", sagte Walmsley laut Mitteilung. Allerdings müssten diese auch zu den konzerneigenen Rendite-Vorgaben passen, betonte die Managerin. An der Börse kam dies gut an. Die GSK-Aktie verteuerte sich am Morgen um mehr als 4 Prozent.

Damit könnten Pfizer womöglich sämtliche Interessenten von der Stange gegangen sein: Vor einem Monat hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Insider berichtet, Reckitt sei neben dem ebenfalls britischen Pharmakonzern GlaxoSmithKline das einzige Unternehmen gewesen, dass überhaupt ein Gebot abgegeben habe. Andere Konzerne wie Sanofi , Nestle und Johnson & Johnson hätten gleich abgewinkt. Potenziellen Käufern seien die stagnierenden Umsätze der Sparte ein Dorn im Auge gewesen./tav/stw

(AWP)