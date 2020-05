Auch IAA Nutzfahrzeuge muss wegen Corona-Einschränkungen ausfallen

Die IAA Nutzfahrzeuge muss wie viele andere internationale Messen in Hannover wegen der Corona-Einschränkungen in diesem Jahr ausfallen. Das teilte der Verband der Automobilindustrie (VDA) als Veranstalter der wichtigsten Fachausstellung der Branche am Mittwoch in Berlin mit. Ursprünglich war die Ausstellung in der niedersächsischen Landeshauptstadt vom 24. bis 30. September geplant. Dort mussten aber auch schon andere Termine wie die weltgrösste Industrieschau Hannover Messe abgesagt werden. Grossveranstaltungen sollen ausserdem generell bis mindestens Ende August verboten bleiben.