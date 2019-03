Auch indischer Luftraum für Boeing 737 Max gesperrt

Hintergrund ist der Absturz einer Boeing 737 Max 8 kurz nach dem Start in Äthiopiens Hauptstadt Addis Abeba am Sonntag, bei dem alle 157 Menschen an Bord ums Leben kamen. Im Oktober waren beim Absturz einer baugleichen Maschine der Fluglinie Lion Air in Indonesien 189 Menschen gestorben.

Zwei indische Fluggesellschaften haben den Flugzeugtyp des US-Luftfahrtkonzerns Boeing in ihrer Flotte: SpiceJet und Jet Airways. SpiceJet teilte mit, dass 14 Flüge am Mittwoch ausfallen sollten./sid/DP/jha

(AWP)