Auch japanische Unternehmen reagieren auf US-Sanktionen gegen Huawei

Auch japanische Unternehmen sehen sich durch US-Sanktionen gegen den chinesischen Huawei-Konzern in Zugzwang. Der Elektronikkonzern Panasonic entschied, die Bereitstellung von einigen Komponenten an Huawei auszusetzen. Man müsse die "Transaktion mit Huawei" und seinen 68 angeschlossenen Firmen, die von den Sanktionen der US-Regierung betroffen sind, "suspendieren", teilte der Konzern am Donnerstag in einer kurzen Stellungnahme mit. Geprüft wird, welche Produkte im einzelnen unter die US-Sanktionen fallen könnten.