Auch Nivea-Hersteller Beiersdorf von Cyber-Attacke betroffen

Die jüngste weltweite Cyber-Attacke hat auch den Nivea-Hersteller Beiersdorf getroffen. Es habe am Dienstag einen Ausfall der IT und der Telefonanlage gegeben, sagte eine Beiersdorf-Sprecherin am Mittwoch in Hamburg und bestätigte damit entsprechende Medieninformationen vom Vortag. Neben der Zentrale in der Hansestadt seien auch weltweit Standorte betroffen. Es werde mit Hochdruck daran gearbeitet, die Systeme wieder normal zum Laufen zu bringen.