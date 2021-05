Auch Wizz Air meidet belarussischen Luftraum

Die polnische Fluglinie Lot bereitet nach eigenen Angaben ebenfalls alternative Routen für Flüge vor, deren Route bislang durch den belarussischen Luftraum führen. Die Entscheidung solle zeitnah bekanntgegeben werden, sagte ein Sprecher. Am Montag standen Verbindungen nach Minsk und Moskau auf dem Flugplan.

Die schwedische Verkehrsbehörde riet den Fluglinien ihres Landes am Montag davon ab, durch den belarussischen Luftraum zu fliegen. Die Airlines seien informiert worden, dass sie erwägen sollten, den Luftraum von Belarus wegen der unsicheren Lage vorerst zu meiden, teilte die Behörde am Nachmittag mit. Hintergrund des Aufrufs sei ein Bescheid der europäischen EU-Flugsicherheitsbehörde EASA. Grösste Fluggesellschaft in Schweden ist die skandinavische Airline SAS.

Die Behörden im autoritär regierten Belarus hatten am Sonntag ein Flugzeug auf dem Weg von Athen nach Vilnius (Litauen) umgeleitet und in der Hauptstadt Minsk zur Landung gezwungen. An Bord der Passagiermaschine der Fluggesellschaft Ryanair war unter den mehr als 100 Passagieren auch der vom belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko international gesuchte Blogger Roman Protassewitsch. Er wurde nach Angaben des Menschenrechtszentrums Wesna am Sonntag auf dem Airport in Minsk festgenommen./awe/dhe/DP/he

(AWP)