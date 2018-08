Audemars-Piguet-CEO erwartet weiteres Wachstum - Umsatz von 1,3 Mrd Fr. möglich

Bennahmias sieht für die Marke weiteres Potenzial. "Wir werden das Volumen leicht erhöhen, aber auf sanfte Weise." Das Ziel bleibt so, wie bis anhin kommuniziert: Bis 2019 will Audemars Piguet 40'000 Uhren pro Jahr herstellen. "Wenn wir die 40'000 Stück alle in unserem eigenen Einzelhandelsnetz verkaufen würden, könnten wir bereits 1,3 Milliarden Franken Umsatz erreichen. Genau hier werden wir das Wachstum suchen", so der Firmenchef. Im Jahr 2000 lag der Umsatz unter 100 Millionen.

Derzeit ist Audemars Piguet daran, die Distribution weiter zu konsolidieren. Es gelte sich an die neuen Konsumgewohnheiten anzupassen. "Es ist nun ein gutes Jahrzehnt her, dass das Internet die Konsumgewohnheiten revolutioniert hat. Und der Wandel wird sich mit einer neuen Generation von Kunden beschleunigen", sagte Bennahmias. Bislang seien rund 60 Verkaufsstellen integriert worden, doch noch 190 externe bleiben übrig.

mk/

(AWP)