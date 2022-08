Audemars Piguet wird neu vom Ex-Tiffany-Chef Bogliolo präsidiert

Alessandro Bogliolo sei an der Versammlung vom 15. August in den Verwaltungsrat gewählt worden, teilte die Prestigemarke am Dienstag mit. Und er werde ab Mitte November von Jasmine Audemars das Präsidium übernehmen. Sie ist die Urenkelin des Firmengründers Jules-Louis Audemars.

Audemars Piguet ist eine von wenigen grossen Uhrenmanufakturen, die noch in Familienbesitz sind. Jasmine Audemars war zuletzt während 30 Jahren Präsidentin der Firma. Sie bleibt dem Unternehmen allerdings als Präsidentin der Audemars-Piguet-Stiftung erhalten. Die Stiftung setzt sich unter anderem für die Rettung des tropischem Regenwalds ein.

Mit dem Wechsel im Verwaltungsrat wird die Führung bei Audemars Piguet neu aufgestellt. Denn der langjährige Firmenchef François-Henry Bennahmias wird das Unternehmen wie bereits im Juni angekündigt Ende 2023 verlassen. Der Verwaltungsrat ist noch auf der Suche nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger von Bennahmias.

