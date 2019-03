Audi-Betriebsrat attackiert Vorstand

Der Audi -Betriebsrat hat den Vorstand unter Bram Schot am Mittwoch scharf kritisiert. Der Vorstand habe dem Betriebsrat eine "Giftliste" mit geplanten Einsparungen vorgelegt. Aber er habe keine Zukunftsstrategie, in der E-Mobilität, Batterie- und Brennstoffzellen, Carsharing und der Wandel zum Mobilitätsdienstleister verankert seien, sagte der stellvertretende Betriebsratsvorsitzende Jörg Schlagbauer auf einer Betriebsversammlung in Ingolstadt.