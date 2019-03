Audi-Finanzchef: Wollen Digitalisierung beim Sparen sehr effizient nutzen

Angaben zum Potenzial eines geplanten Stellenabbaus wollte die Audi-Führung noch nicht machen. Das werde in den kommenden zehn Wochen unter anderem mit den Betriebsräten besprochen, sagte Audi-Chef Bram Schot. Allerdings sei die Altersstruktur bei den Babyboomern in der gesamten Autoindustrie ähnlich. Die geburtenstarken Jahrgänge Anfang und Mitte der 1960er-Jahre kommen nun in ein Alter, in dem Frühverrentung und Altersteilzeit möglich werden. Die Kernmarke des Audi-Mutterkonzerns Volkswagen hatte am Vortag Pläne vorgestellt, bis zu 7000 Stellen in der Verwaltung streichen zu wollen. Das sind bei der Marke VW rund 15 Prozent der gesamten Stellen in der Verwaltung./men/jha/

(AWP)