Audi steigert Verkaufszahlen und stellt vollelektronischen Sportwagen vor

Audi ist gut in das neue Jahr gestartet. Nach dem absatzstarken Schlussquartal 2020 seien die Verkäufe im Januar um 5,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat gestiegen, sagte Vertriebsvorstand Hildegard Wortmann am Dienstag in Ingolstadt. In China habe der Absatz um mehr als 35 Prozent zugelegt. Auch in den USA gebe es ein gutes Plus. In Europa dagegen belaste der Corona-Lockdown den Handel - "da wird das erste Halbjahr noch schwierig bleiben". Insgesamt sei sie verhalten optimistisch, dass 2021 bei den Absatzzahlen ein gutes Jahr werde, so Wortmann.