Audi und Airbus mit gemeinsamem Limousinen- und Helikopterservice

Der Autobauer Audi und der Flugzeugbauer Airbus wollen einen gemeinsamen Limousinen- und Helikopterservice anbieten. Das Angebot soll diesen Sommer im brasilianischen São Paulo und in Mexiko-Stadt starten, wie die Unternehmen am Donnerstag am Rande der Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung in Berlin (ILA) mitteilten.