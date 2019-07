Audi-Verkäufe legen wieder zu

(Ausführliche Fassung) - Trendwende bei Audi : Im Juni konnte der Ingolstädter Autobauer erstmals in diesem Jahr mehr Autos verkaufen als im Vorjahresmonat. Weil die Nachfrage in China um 22 Prozent zulegte, konnte Audi das Minus in Europa und Amerika ausgleichen und kam mit 167 000 verkauften Autos auf ein Plus von 1,7 Prozent.