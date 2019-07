Audi-Verkäufe steigen im Juni dank gutem China-Absatz

Der Autobauer Audi hat seinen Absatz im Juni leicht gesteigert. Weltweit lieferte die Volkswagen-Tochter 166 700 Autos an Kunden aus und setzte damit 1,7 Prozent mehr ab als im Vorjahreszeitraum, wie das Unternehmen am Donnerstag in Ingolstadt mitteilte. Vor allem im grössten Einzelmarkt China verzeichnete Audi mit über 22 Prozent ein deutliches Plus. Dem stand allerdings ein Minus von 3,4 Prozent in Westeuropa gegenüber. In Deutschland allein ging der Audi-Absatz mit 8,3 Prozent noch deutlicher zurück.