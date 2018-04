Eine gute Nachfrage aus China und den USA hat die Verkäufe des Autoherstellers Audi im ersten Quartal nach oben getrieben. Zwischen Januar und März setzte das Unternehmen weltweit rund 463 800 Fahrzeuge ab, 9,8 Prozent mehr als im Vorjahresquartal, wie das Unternehmen am Montag in Ingolstadt mitteilte. In China stiegen die Verkäufe um fast 42 Prozent, in den USA um knapp 9,7 Prozent. Trüber sieht es dagegen in Europa aus: Hier sank der Absatz um 4,7 Prozent.